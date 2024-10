Un giovane di Fonni, Andrea Serusi di 19 anni, è morto ieri sera mentre faceva rientro in paese dopo aver assistito al palio. Il ragazzo viaggiava su un'auto condotta da un amico. Il mezzo, forse per la velocità elevata, è finito fuori strada, centrando un albero. Per Andrea Serusi, seduto vicino all'autista, non c'è stato scampo.

Dalla festa alla tragedia. Andrea Serusi, 19 anni, operaio fonnese, è morto in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto dopo la conclusione del palio. Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto guidata da un amico, erano da poco passate le 22 e i due ragazzi facevano rientro in paese dopo la serata trascorsa all'ippodromo di San Cristoforo.

Il conducente del mezzo ha perso il controllo dell'auto, uscita fuori strada e finita contro un albero. L'urto è stato fatale ad Andrea Serusi, che ha perso la vita dopo un pomeriggio di festa che aveva incoronato un suo compaesano vincitore della ventinovesima edizione del Palio di Fonni. L'autista del veicolo ha riportato qualche graffio.

Il luogo in cui è avvenuto l'incidente dista pochi chilometri dall'abitato, nell'ex statale 389, nei pressi della Madonnina. Il tratto di strada interessato era molto trafficato: molte persone che avevano assistito alla manifestazione equestre stavano facendo rientro nel centro abitato e qualcuno, sopraggiunto subito dopo lo schianto, ha lanciato immediatamente l'allarme. Poco dopo sono intervenuti prontamente i medici del 118, i carabinieri della locale stazione, i barracelli e i vigili del fuoco. Secondo una prima ipotesi il conducente avrebbe perso il controllo della Fiat Punto a causa dell'alta velocità. I rilievi dei carabinieri sono andati avanti fino a tarda notte.

La notizia in pochi minuti è arrivata in paese: l'evento luttuoso ha spento l'entusiasmo di una comunità che aveva offerto alle migliaia di persone arrivate per assistere al Palio di Fonni un grande spettacolo all'insegna della tradizione. La cronaca di una giornata da non dimenticare si chiude dunque con il dramma di una famiglia che piange un giovane operaio, con la comunità che si è stretta immediatamente intorno ai familiari del ragazzo. Il padre di Andrea Serusi è un allevatore in pensione, la madre è casalinga. I due fratelli e la sorella, oltre ai numerosi amici, ricordano la sua sconfinata passione per i cavalli.

La notizia della scomparsa del giovane è rimbalzata anche sulla rete e in particolare su facebook. In uno dei profili del social network si legge: «Dalla festa alla tragedia, dalla gioia al dolore: cambia tutto in un maledetto attimo. Fonni esultava per la vittoria del Palio. Ora piange la tragica scomparsa di un ragazzo».



Roberto Tangianu