Attentato incendiario in un'azienda agricola di Fonni, in località Janna e Ferru. Tre capannoni adibiti a fienile, ricovero del bestiame, di attrezzi e mezzi agricoli, sono stati dati alle fiamme. Tempestivo l'allarme e l'arrivo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, che hanno portato in salvo gli animali presenti, mentre le operazioni di estinzione delle fiamme bonifica e messa in sicurezza hanno impegnato le squadre dei pompieri per tutta la notte.

Nel rogo i fabbricati hanno subito danni ingenti e sono andati distrutti due trattori, le scorte di fieno e di mangime. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Pratobello e Orgosolo che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.