All’alba di oggi a Fonni una Fiat Punto è stata interessata dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. L’auto, di proprietà di un insegnante, era parcheggiata in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza il mezzo. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della Stazione di Fonni per tutti gli accertamenti.