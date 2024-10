La Giunta regionale attacca il Governo: a distanza di 6 messi dall’alluvione che ha devastato l’Isola ancora nulla è stato fatto.

"Pari trattamento per il caso sardo rispetto ai casi simili verificatisi in Italia e l'esclusione di queste spese dai vincoli di patto di stabilità", ha?detto il presidente Francesco Pigliaru che, inoltre, in Consiglio regionale ha ricordato che mancano all'appello circa 500 milioni per il ristoro dei danni infrastrutturali, che ammontano a 650 milioni.