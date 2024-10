“Ben svegliato, onorevole Fois”. Inizia così la risposta del Sindaco di Alghero all’ex consigliere regionale Pietrino Fois che attacca Mario Bruno per le mancate risposte della Giunta Pigliaru (leggi qui: http://www.sardegnalive.net/it/news/architettura-fois-riformatori-contro-pigliaru-alghero-ha-necessita-di-soluzioni-e-di-certezze-non-i)

“E’ paradossale – risponde Bruno – che l’ex presidente della commissione bilancio che non è riuscito in cinque anni a dare un euro in più ad Architettura, senza portarla nel fondo dell’università decentrata quando ne aveva la possibilità, oggi abbia anche il coraggio di parlare".

“A nome della città – afferma il Sindaco - a volte anche con qualche provocazione, sto facendo la mia parte. Sostenere Architettura ad Alghero, come ho sempre fatto negli ultimi undici anni, in qualunque ruolo politico-istituzionale mi sia trovato a svolgere, è un dovere. Parlano i fatti.

Anche ieri nel dialogo col Presidente Pigliaru abbiamo convenuto che Architettura ad Alghero, oltre ai 300.000 euro già presenti in bilancio che potrebbero non pesare solo sull'Ateneo di Sassari, in quanto premialita' per l'eccellenza in Sardegna, debba essere riconsiderata anche nei contributi volti a coprire le spese di un dipartimento che non ha la sede in quella dell’Ateneo. Sarà a breve verificata dalla giunta regionale la situazione dell'Università diffusa nel territorio, valutati oggettivi costi standard di ciascun corso lontano dalla sede di Ateneo, e tra questi anche quelli di Architettura ad Alghero”. Per il Sindaco Bruno “la convenzione Università-Regione deve essere il luogo della certificazione della continuità dei finanziamenti per Architettura, sulla base del riconoscimento della sede decentrata e della conclamata eccellenza. Inviterò presto il Presidente Pigliaru in città - ha sottolineato Mario Bruno - ora però per Architettura bisogna passare ai fatti".

“Così come sono già fatti i 4 milioni arrivati in città per le case popolari, i 106 milioni per il primo lotto della Sassari-Alghero, i 400 mila per i bastioni (a giorni il bando), i 200 mila aggiuntivi per il Parco di Porto Conte e i 250 mila per l'emergenza umanitaria rom; i 360 mila euro per l'asilo nido alla Pietraia; gli 800 mila euro per il progetto di Tramariglio per l'archivio dell’ex colonia penale; i 758 mila euro per la società in house; e ancora, il passaggio del cotonificio e dei beni di Fertilia al Comune, compresa un'area edificabile: sono il saldo attivo dei finanziamenti straordinari regionali per Alghero dalla Giunta Pigliaru in sette mesi. E siamo solo all’inizio”.