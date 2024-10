La Corte dei conti ha condannato Silvestro Ladu, ex consigliere regionale di Fortza Paris, ha risarcire all'erario 252mila euro nell'ambito dell'inchiesta sui fondi ai Gruppi del Consiglio regionale.

Il processo per peculato nei confronti di Ladu è ancora in corso ma i giudici della Corte dei conti non hanno atteso la sentenza del Tribunale di Cagliari per esprimersi.

L'inchiesta riguarda circa novanta consiglieri sardi in attesa di giudizio.