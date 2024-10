Si allarga l'inchiesta della Procura di Cagliari per peculato sulle spese compiute dal sottosegretario della Cultura, Francesca Barracciu (Pd), quando era consigliere regionale.

Oltre ai 33 mila euro iniziali ora il pm Marco Cocco contesta spese per altri 40-45 mila euro. Soldi destinati al Gruppo del Pd che l'ex consigliere avrebbe utilizzato, secondo l'accusa, per fini non istituzionali.

Barracciu è coinvolta nell'inchiesta-bis sui fondi che vede indagati una quarantina di consiglieri di vari Gruppi regionali delle due scorse legislature.

Venerdì scorso il sottosegretario era stato interrogato a Cagliari in gran segreto negli uffici della Polizia giudiziaria, accompagnata dai suoi avvocati.