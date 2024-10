Raimondo Ibba, ex consigliere regionale della Sardegna e presidente dell'ordine dei medici di Cagliari, ha restituito 135mila euro al Consiglio regionale.

La somma, versata lo scorso febbraio, e' pari a quella che gli e' stata contestata dalla procura nell'ambito del procedimento sull'uso dei fondi ai gruppi.

Il versamento della cifra e' stato annunciato dal difensore di Ibba, l'avvocato Maurizio Scarparo, stamane alla prima sezione penale, nel corso dell'udienza in cui sono imputati altri 12 esponenti politici, in carica in Consiglio regionale tra il 2004 e il 2009, tutti accusati di peculato aggravato.