L'assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati ai Gruppi del Consiglio regionale della Sardegna, ha presentato le sue dimissioni dalla giunta regionale.

Le stesse dimissioni sono state però respinte dal presidente Francesco Pigliaru, che ha rinnovato la propria fiducia all’assessore Maninchedda.

“Dopo un anno di lavoro ritengo che, dinanzi a fatti tutti da accertare, debba prevalere la valutazione del lavoro svolto - ha detto il presidente Pigliaru - e la necessità di dare continuità a progetti cruciali, sia per noi che per i nostri cittadini, come la capitalizzazione e il rilancio di Abbanoa, la realizzazione del Piano Infrastrutture, la riduzione del rischio idrogeologico. Tutti temi sui quali l’assessore Maninchedda ha dato un prezioso contributo, ampiamente riconosciuto, all’azione della giunta”.