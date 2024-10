Il sottosegretario alla Cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu, accusato di peculato in merito all’inchiesta sui Fondi assegnati ai Gruppi del Consiglio Regionali, è stata interrogata dal magistrato ieri mattina, dalle 11 alle 13.

Sulle risposte in merito alla destinazione, che a lei viene contestata, di 33mila euro non sono trapelate, per ora, indiscrezioni.