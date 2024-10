Ieri a Soleminis, in via Stazione, i carabinieri della Stazione di Dolianova e i colleghi del Radiomobile della Compagnia sono intervenuti per un incendio appiccato a un'automobile Ford c-max, utilizzata da due nigeriani rispettivamente di 33 e 47 anni.

Sul luogo i militari hanno trovato tre persone: i due stranieri e un 60enne del posto. Quest’ultimo accusato dagli stessi nigeriani di aver incendiato la vettura.

L’arrivo dei carabinieri ha evitato il peggio. Come da loro riferito, uno dei due stranieri ha tentato di colpire con un coltello il sessantenne, mentre l’altro è riuscito a mordergli il naso.

Riportata in qualche modo la calma, i militari hanno denunciato l’uomo per danneggiamento tramite incendio e i due nigeriani per minaccia aggravata e resistenza. Uno dei due è stato inoltre deferito per porto di oggetti atti ad offendere, cioè il coltello a serramanico che per poco non andava a ferire gravemente il 60enne.