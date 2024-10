Violenza e follia a Sennori. Il paese è sotto choc dopo che nella serata di ieri Piera Muresu, 48 anni, è stata raggiunta da due colpi di pistola esplosi dal compagno Adriano Piroddu, 42, nelle campagne del paese e non nell'abitazione della donna in via Volta come era emerso in un primo momento.

I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Porto Torres, erano intenti a fare un giro in macchina quando per qualche motivo avrebbero litigato. L'uomo le avrebbe così rivolto contro una pistola di piccolo calibro, riaccompagnandola poi nei pressi di casa sua e abbandonandola ferita al collo e a una scapola. Da lì, la vittima si sarebbe trascinata verso il campo sportivo del paese, chiedendo aiuto a un presidio del 118. Piroddu, invece, avrebbe trovato rifugio nel suo garage in via Carducci dove si è impiccato.