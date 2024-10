Ha visto in lontananza la pattuglia degli agenti ferma nei pressi di Santa Caterina poi, anziché rallentare, ha deciso di accelerare e bruciare l’alt dei poliziotti. E’ nato un inseguimento sulla 131, in direzione Oristano, ad una velocità di 180 km orari, conclusosi poco dopo con il fermo del giovane turista romano alla guida della sua Fiat 500.

Dopo i controlli di routine, i poliziotti della PolStrada hanno deciso di effettuare una perquisizione dentro l’abitacolo e nella borsa del giovane sono stati recuperati 200 grammi di hashish. In stato di fermo e accompagnato in Commissariato, per lui è scattata l’immediata denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.