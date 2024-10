Si sono tenuti questa mattina, a Fordongianus, i funerali dei fratelli Pier Paolo e Michelino Piras, uccisi all'alba di giovedì nelle campagne del paese.

L'intera comunità si è stretta commossa ed in preghiera alla famiglia Piras sconvolta dal dramma. Il parroco di Fordongianus, don Alessandro Latte, ha letto alla comunità il messaggio inviato dall'arcivescovo di Oristano, Mons. Ignazio Sanna. Un invito al pentimento per gli assassini ed al perdono per la famiglia delle vittime.

Intanto, i carabinieri, continuano ad indagare sul delitto nel tentativo di risalire quanto prima ai responsabili. Una telecamera posizionata proprio sul cancello dell'azienda agricola davanti al quale sono stati assassinati Pier Paolo e Michelino avrebbe ripreso le fasi del delitto. I Ris di Cagliari stanno lavorando a pieno ritmo sulle immagine per ripulirle e capire se da esse possano emergere elementi utili alle indagini.