Ennesima iniziativa promossa dalla Fondazione Maria Carta di Siligo. Stavolta il protagonista sarà Kepa Junkera che, nella giornata di mercoledì 29 novembre alle 18.00, presso l’azienda agrituristica “Sa Mandra” di Alghero, presenterà il suo nuovo disco dal titolo “FoK”.

Figura di punta della scena musicale dei Paesi Baschi e virtuoso di trikitixa, l’organetto diatonico tipico di quella regione, Junkera ha coinvolto nel suo lavoro discografico oltre 200 musicisti provenienti da Catalogna, Valencia, Baleari ma anche da Alghero. Un modo, questo, per rivisitare brani di musica tradizionale delle regioni a lingua catalana. Tra le 34 tracce del disco compare “Mariner”, un tradizionale arrangiato a suo tempo da Claudio Gabriel Sanna per i Calic, e lo stesso musicista algherese lo rilegge per la voce di una straordinaria interprete come Franca Masu.

La partecipazione della Sardegna a questo progetto è stata estesa al duo Fantafolk (Andrea Pisu launeddas e Vanni Masala organetto); alle voci del Cuncordu e Tenore di Orosei, e anche ai suoni dei Mamuthones della Pro Loco di Mamoiada, registrati lo scorso aprile a Monteleone Rocca Doria. In tale occasione, il virtuoso organettista basco si era esibito in occasione del primo appuntamento di “Freemmos”, le giornate ideate dalla Fondazione Maria Carta per parlare di spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna.

Alla presentazione, intitolata “Catalani, baschi, sardi: i suoni”, parteciperanno gli artisti sardi che affiancheranno Junkera. «L’anno scorso – queste le sue parole – ho iniziato questo viaggio senza definire molto bene la sua fine, senza sapere con certezza che cosa andavo a scoprire Avevo la convinzione che sarebbe stato qualcosa di grande e questo mi ha portato a conoscere una cultura appassionante».