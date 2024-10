Il 7 dicembre scorso il questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, ha emesso tre fogli di via obbligatorio per tre cittadini r om, tutti provenienti dal campo nomadi di Sassari.

In particolare, gli agenti delle volanti della questura di Nuoro, hanno fermato per l’identificazione due cittadini di nazionalità rom a bordo di un camper, parcheggiato all’interno dell’area di parcheggio di un supermercato del capoluogo barbaricino, e di altri cinque cittadini della stessa etnia a bordo di un Mercedes parcheggiato nell’area di sosta di altro locale commerciale.

Il tentativo dei sette stranieri di sottrarsi ai controlli della polizi ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno provveduto a fermarli, riscontrando anomalie nei loro documenti di riconoscimento.