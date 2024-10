Un’esperienza unica, autentica e suggestiva che sugella un legame di amicizia per tutta la vita.

Con il Rito del Comparatico, recitando all’unisono auguri ed auspici durante il salto del fuoco, si diventa compari e comari per sempre.

Sulla spiaggia di San Giovanni i fuochi dei falò ed il fresco della rugiada sono la rappresentazione dell’unione del sole e della luna.

Gli elementi caratterizzanti la manifestazione sono dunque: IL FUOCO, purificatore: durante il salto è di buon auspicio tenere a mente i desideri da esprimere e più intenso e puro sarà il desiderio espresso al momento del salto e più esso avrà possibilità di realizzarsi. Il fuoco purifica l’aria e la terra, i cuori e le menti, aiuta gli uomini a ritornare amici, scaccia il buio, le paure e le ansie.

L’ACQUA, purificatrice: si tramanda che la rugiada del mattino abbia il potere di curare, di purificare. L’usanza di bagnarsi i piedi di fronte la chiesa di San Giovanni assicurava protezione contro i mali.

LA DIVINAZIONE DEL PIOMBO FUSO, cerimonia del piombo fuso nell’acqua fredda. La notte di San Giovanni ad Alghero è legata a questo rito, così come in molte altre località della Sardegna, in cui le ragazze da marito dopo aver fuso il piombo lo versavano in un recipiente pieno d’acqua; il piombo raffreddandosi prendeva forma e da tale forma assunta le giovani traevano previsioni sul mestiere del loro futuro consorte.

Punto di incontro dei partecipanti alle ore 19.30 in Piazza Civica per raggiungere la spiaggia di San Giovanni, allietata dai falò, ed il mare, illuminato dalle luci delle barche.

Ad accogliere i futuri compari la performance curata da Spazio T, che rievoca la rappresentazione degli elementi principali del rito, fino al momento del salto del fuoco.

Contemporaneamente, alle ore 20 a Santa Maria la Palma, il Concerto del M° Mauro Uselli e M° Gian Cristian Cherchi “En la nit una flauta". Musiche celebri della tradizione catalana ed algherese in stile classica per la notte di San Giovanni. Con la partecipazione di Pere Lluís Alvau. A cura dell'Obra Cultural de l'Alguer e dell'Associazione Impegno Rurale. Segue alle ore 21 l’accensione del Fuoco.

A conclusione dei riti sulla Spiaggia di San Giovanni ci sarà la Fiaccolata Notturna curata da Kayak Avventura e la Just Funk band a proseguire la serata. Musica per raccontare storie d'amore che incrociano il mondo dell'amicizia, tema assoluto di tutta la serata.

Tutte le persone che desiderano prenotare questa magica esperienza di fratellanza possono iscriversi presso EQUOREA Ufficio Turistico – Via Carlo Alberto, 17 | T. 079 976542 | info@equorea.it

Si ricorda e raccomanda a tutti i partecipanti l’abbigliamento in bianco.