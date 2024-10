Secondo il Dipartimento di prevenzione dell'Area nord dell'Ats Sardegna, il focolaio Covid partito dalla troupe giunta a Trinità d'Agultu per girare le riprese del film Disney "La Sirenetta" è stato isolato. Sebbene rimanga attivo il monitoraggio epidemiologico, la prima tornata di screening sull'intera popolazione è stata portata a compimento ieri sera: tutti i 450 tamponi fatti hanno dato esito negativo.

Nel paese nel frattempo vige il coprifuoco, disposto dal sindaco sino al 27 giugno con divieto per i residenti di spostamento dal territorio comunale tra le 23.30 e le 5. In tutto si contano attualmente 26 positivi e circa 100 persone in quarantena. I focolai sono due: quello più rilevante è stato rilevato nell'albergo dell'Isola Rossa in cui soggiorna la troupe Disney.

I ciack sono stati sospesi, con due tecnici ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, impegnata a sequenziare i casi di positività dopo che dai tamponi è emerso un caso di variante indiana. Per conoscere ulteriori dettagli sugli altri tamponi in fase di sequenziamento occorrerà attendere la prossima settimana, come confermano anche dall'Aou, che li sta processando.

Il secondo cluster, emerso in un locale pubblico frequentato dalla troupe stessa per colazione, ha coinvolto poco meno di 10 persone. Altri due positivi sono stati invece registrati a Palau. Si tratta di una donna e del compagno, che opera in un'agenzia di autonoleggio che esegue i servizi di trasporto del personale coinvolto nelle riprese del film.