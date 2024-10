L'istituto Minerario di Iglesias chiuderà i battenti da lunedì. Lo ha disposto il sindaco della cittadina, Mauro Usai, in seguito a un presunto focolaio Covid. In una classe del plesso di via Roma, infatti, presenterebbero 15 studenti su 25 presentino sintomi e sono in isolamento.

Nonostante i tamponi non siano ancora eseguiti, il rischio di diffondere il contagio avrebbe convinto il primo cittadino ad adottare le massime precauzioni del caso.

"Mi sono consultato con dirigenza scolastica e Ats, da cui ho avuto notizia del focolaio - riferisce il sindaco a L'Unione Sarda - e ho dato mandato agli uffici comunali di predisporre un'ordinanza contingibile e urgente di chiusura a partire dal 1 marzo e fino a nuove comunicazioni del servizio Igiene pubblica".