Nella nella residenza per anziani di Noragugume è scoppiato un focolaio Covid. Sette gli anziani positivi, otto ospiti della struttura sono negativi sebbene alcuni presentino sintomi. Il personale è stato invece contagiato quasi per intero.

L'allarme arriva dalla stessa Rsa che ha scritto un post su Facebook condiviso dal Comune. La sindaca Rita Zaru ha annuncia todi avere allertato la Protezione civile e l'esercito. "Al momento abbiamo in servizio 1 Oss, 1 cuoco, e 2 oss nostre dipendenti presso altri servizi, che nella giornata di ieri sono accorse in aiuto - si legge sul social - Chiediamo aiuto, abbiamo bisogno di personale, che verrà assunto immediatamente, abbiamo tutti i dpi, chiunque sia interessato puo rivolgersi alla presidente della nostra cooperativa al numero 3476720251".

In una nota del Comune si parla anche di un decesso "dovuto a situazioni precarie di salute pregresse". "Gli ospiti sono costantemente monitorati dall'Usca, si tratta di 7 operatori socio sanitari (oss) positivi a seguito tampone molecolare-6 sintomatici; 2 oss in attesa di tampone molecolare ma presentano sintomi ascrivibili al covid-19; risultano inoltre positivi 2 ausiliarie, 1 assistente sociale/coordinatore della struttura; in attesa tampone 1 fisioterapista, 1 super Oss nonché responsabile della struttura e presidente della cooperativa con evidenti sintomi da contagio. Risultano negativi unicamente una infermiera e il cuoco".