La Procura di Tempio Pausania - come riporta il sito del Messaggero - ha notificato la chiusura indagini agli amministratori del Billionaire, la discoteca di Flavio Briatore a Porto Cervo, e di altri due locali notturni della costa gallurese, il Phi Beach di Baja Sardinia e il Country Club di Porto Rotondo.

Per i casi di positività al coronavirus riscontrati la scorsa estate in 58 dipendenti del Billionaire l'ipotesi di reato contestata è quella di epidemia colposa, mentre per i contagi diffusi negli altri due locali la Procura contesta i reati di lesioni colpose.