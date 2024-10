Dopo il focolaio Covid scoppiato a Serrenti salgono a 21 i positivi da coronavirus e il numero di persone in quarantena schizza a 211. Numeri che destano preoccupazione, tanto da costringere il sindaco Pantaleo Talloru a emanare una nuova ordinanza che impone "la sospensione di tutti gli eventi culturali, musicali, ricreativi, sportivi fino a nuovo ordine", sospendendo anche tutte le autorizzazioni e nulla osta fino alla conclusione dell'emergenza.

Non solo, torna anche il coprifuoco per i locali pubblici con bar, ristoranti e parchi che rimarranno chiusi dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Vietati gli assembramenti nei luoghi pubblici, ma anche le feste private tanto in spazi chiusi che all'aperto, oltre a "ogni forma di intrattenimento nelle aree esterne di bar, pub, locali di pubblico spettacolo e simili". Chiusi al pubblico anche gli uffici comunali, con l'attività amministrativa solo su prenotazione telefonica.

"Ribadisco che occorre la massima prudenza - dice all'Ansa il primo cittadino - e faccio appello al buon senso e in particolare al rispetto delle regole basilari che sono quelle legate all'uso della mascherina e al distanziamento sociale e all'igiene delle mani".