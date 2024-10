"Il corpo di un uomo in stato di avanzata decomposizione è stato appena ritrovato da una squadra di caccia nella zona sopra Sa Carruba nella montagna che domina Fluminimaggiore". Lo scriveva su Facebook questo pomeriggio il sindaco di Fluminimaggiore Marco Corrias.

"Aspettiamo i rilievi dei carabinieri - aggiungeva il primo cittadino -. Purtroppo sì sospetta che possa trattarsi di Massimo Frau. Il giovane uomo scomparso un anno fa gettando nell’angoscia l’intera nostra comunità". In attesa di conoscere gli sviluppi, il sindaco annunciava: "Il falò in onore di Sant’Antonio del fuoco previsto per domani 16 gennaio, è annullato e rinviato a data da destinarsi".

I documenti rinvenuti sul posto dai carabinieri, in effetti, non hanno lasciato dubbi: si tratta proprio dei resti di Massimo Frau. Toccherà all'esame autoptico chiarire le cause del decesso.

Frau, 52 anni al momento della scomparsa, era svanito nel nulla il 2 gennaio del 2022. Il 3 gennaio, la badante che si prendeva cura di lui non lo aveva trovato in casa. Il cellulare squillò più volte a vuoto per poi spegnersi alle due di notte. Massimo Frau non era autosufficiente. Seguito da una casa-famiglia, da alcuni anni gli era stata assegnata un’abitazione dove era accudito, appunto, da una badante assegnata dal Comune. Oggi il triste epilogo della vicenda che ha sconvolto la comunità di Fluminimaggiore.