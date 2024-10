Il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, nella sua pagina Facebook, annuncia che nonostante l’ingente dispiegamento di forze, a seguito di un importante confronto fra gli enti preposti alle ricerche, questa mattina durante la riunione tenutasi in Prefettura, si è deciso di sospendere le ricerche sul campo fino a quando non emergeranno nuovi elementi. Proseguiranno invece le attività investigative da parte delle forze dell’ordine

Del 52enne non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 3 gennaio quando, risultato irreperibile, i familiari hanno allertato le forze dell’ordine.

Le operazioni di ricerca sono state avviate la stessa notte della denuncia, da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico della stazione del Medio Campidano, allertati alle 22 dai Carabinieri di Fluminimaggiore. Nel corso dei 3 giorni di ricerca sono stati ispezionati oltre 40 km quadrati di territorio, su terreno impervio, sentieri, pozzi e corsi d’acqua, strade e casolari abbandonati.

Sono stati verificati tutti i probabili avvistamenti segnalati e perlustrate le aree indicate dal gestore telefonico dell’utenza del disperso. Le operazioni sono state svolte anche con l’ausilio delle nostre Unità Cinofile e di quelle dei Vigili del Fuoco e di due elicotteri. Ingente il dispiegamento di forze in campo: circa 80 nostri tecnici provenienti delle stazioni di Iglesias, Medio Campidano, Cagliari, Nuoro e Sassari, i Carabinieri di Fluminimaggiore, il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, i volontari della Protezione Civile di Fluminimaggiore, Arbus e di SOCCORSO IGLESIAS Volontariato e i numerosissimi amici e volontari del paese che, ogni giorno si sono presentati al centro di coordinamento per unirsi alle ricerche.

Il coordinamento delle operazioni è stato gestito congiuntamente dal Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco, che hanno allestito due Centri di Coordinamento operativi nei due punti strategici funzionali alle operazioni, ossia piazzale della stazione Forestale e spiazzo in prossimità delle Grotte di SuMannau, al fine di pianificare le aree da perlustrare secondo una strategia di ricerca basata su tutti dati disponibili.