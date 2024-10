Ci sarà un processo per i presunti maltrattamenti nella Residenza sanitaria assistita "Monsignor Angioni" di Flumini di Quartu, gestita dalla Congregazione religiosa delle suore del Buon Pastore.

Sei tra operatori e responsabili della Rsa sono stati infatti rinviati a giudizio dalla gup Manuela Anzani e dovranno comparire davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari il prossimo gennaio. Tutti sono accusati di maltrattamenti, vessazioni e umiliazioni nei confronti di una parte degli ospiti della struttura, in particolare pazienti con Alzheimer o altre gravi patologie.

L'indagine della pm Maria Virginia Boi si era chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio di otto persone. In sei hanno scelto il rito ordinario, due hanno optato, invece, per riti alternativi: per Rita Contu è stato pronunciato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, mentre Letizia Contu ha patteggiato due anni con pena sospesa.