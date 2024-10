Mancano più di venti giorni, ma cresce l’attesa per l’arrivo di Jeffery Deaver a “Florinas in Giallo”, in programma venerdì 28 settembre. Per lo scrittore americano, che martedì 4 settembre torna nelle librerie italiane con il suo ultimo bestseller, “The Cutting Edge”, pubblicato da Rizzoli con il titolo “Il taglio di Dio”, si tratta dell’unica tappa in Sardegna.

Come hanno sottolineato i direttori artistici di “Florinas in Giallo”, Emiliano Longobardi, Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu, «L’appuntamento con Jeffery Deaver sarà una grande occasione per i lettori di incontrare una delle firme più prestigiose e conosciute a livello planetario, e permetterà al festival e al paese di Florinas di acquisire rilevanza internazionale lungo le rotte delle più importanti iniziative festivaliere. La partecipazione di Deaver al festival è frutto dei rapporti costruiti negli anni con un intenso lavoro di promozione della lettura e del libro sul territorio. È, inoltre, il coronamento di un programma denso e ricco di qualità, che è partito con successo nei mesi estivi e avrà un seguito dal 27 al 30 settembre con una serie di appuntamenti non solo letterari, ma anche teatrali e cinematografici. Tutti in vario modo legati al territorio di Florinas che è la cornice imprescindibile del festival».

Nato il 6 maggio del 1950 a Glen Ellyn, una cittadina di 30mila abitanti nello stato dell’Illinois, Deaver è uno dei più importanti scrittori americani contemporanei. Nell’arco della sua trentennale carriera, le sue opere sono state tradotte in 25 lingue e hanno conquistato i premi più importanti per un autore di thriller: un Nero Wolf Award, tre Ellery Queen Readers Award e il Premio Raymond Chandler alla carriera.