Torna a Tortolì l’evento nazionale 1 billion rising - Solidarity 2020.

Venerdì, alle 17, in via Monsignor Virgilio, si ballerà per dire no alla violenza sulle donne e bambini. Gli insegnanti di ballo Franco e Iole in questi giorni stanno dedicando il loro tempo per insegnare, gratuitamente, la coreografia ai cittadini che vorranno ballare in piazza.

Per informazioni è possibile contattare i maestri chiamando al numero 338/7470070.