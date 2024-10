Otto mesi di reclusione sono stati sollecitati dal pm di Nuoro, Tommaso Giovannetti, nei confronti dell'ex sindaco di Siniscola, Rocco Celentano, a processo davanti al giudice Mariano Arca per una questione di firme elettorali false.

Secondo l'accusa, l'allora primo cittadino avrebbe autenticato una firma fasulla per la presentazione della lista del Partito socialista alle elezioni provinciali del 2010. A far scattare l'inchiesta era stato l'esposto di Carmen Riviera, che in occasione di quella tornata amministrativa aveva sottoscritto la lista del Pdl scoprendo poi che la sua firma non era valida perché risultava apposta giorni prima a sostegno del Psi.

Ora è parte civile nel processo con l'avvocato David Piredda. Celentano, assistito da Basilio Brodu e Marcello Mereu, ha sempre negato ogni addebito. Nella prossima udienza, fissata per il 2 dicembre, la parola passa agli avvocati della difesa e di parte civile. Attesa per lo stesso giorno anche la sentenza.