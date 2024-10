Questa mattina, nella sede dell’Unione dei Comuni del Meilogu a Bonorva, è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari e i Comuni di Banari, Bessude, Bonnannaro, Borutta, Cheremule, Siligo e Thiesi, per il coordinamento dei controlli della posizione reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate o di contributi economici concessi.

Il Sindaco di Banari Giampiero Cordedda, il Sindaco di Bessude Antonio Giuseppe Sechi, Il Sindaco di Bonnannaro Francesco Mario Spanu, il Sindaco di Borutta Silvano Arru, Il Sindaco di Cheremule Salvatore Masia, il Sindaco di Siligo Giuseppina Ledda, Il Sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta ed Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, Colonnello Francesco Tudisco, alla presenza anche del Capitano Giovanni Lupi, Comandante della Compagnia di Sassari, hanno siglato un importante protocollo d'intesa che prevede una collaborazione tra Enti e Amministrazione in tema di controlli.

L'accordo ha come obiettivi il miglioramento complessivo dell'azione ispettiva in materia di prestazioni sociali agevolate e il favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle verifiche di rispettiva competenza.



Il protocollo prevede l'attivazione di controlli individuali e a campione sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate pubbliche. Gli elenchi di nominativi, così come i controlli, saranno forniti ed effettuati nel pieno rispetto della privacy ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le prestazioni sociali agevolate fornite dai Comuni e oggetto del protocollo vanno dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, alle erogazioni di assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori agli assegni di maternità, alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo all’iscrizione ai nidi di infanzia comunali e, in generale, alle altre prestazioni sociali similari in ragione delle quali i Comuni elargiscono contributi alle famiglie.

La Guardia di Finanza darà comunicazione al Comune delle violazioni di natura amministrativa rilevate e invierà copia degli atti nei casi in cui è il Comune a dover applicare le sanzioni previste per le violazioni constatate. Per le violazioni tributarie saranno formulate proposte di recupero all’Agenzia delle Entrate.