“Firma su fogu”: tutti insieme per fermare il fuoco.

E’ questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione sugli incendi pubblicata dal comune di Tonara.

Si tratta di una petizione popolare che ha lo scopo di chiedere alla Regione il rafforzamento del sistema antincendio tramite l’acquisto di una flotta di Canadair ed elicotteri all’avanguardia da tenere in pianta stabile in sardenga.

Ma non solo, infatti, da quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, si richiede anche che venga adeguata la pena per i responsabili di incidendo boschivo doloso a quella prevista per il reato di strage dell’articolo 442 c.p. e si predispongano misure assicurative per l’effettiva certezza della pena per i responsabili.

Per poter firmare la petizione basta rivolgersi ad un funzionario comunale entro il 25 settembre e chiedere di poter firmare la petizione “Firma su Fogu”.

Per ulteriori infomazioni visionare il sito al seguente link: http://servizi.comunetonara.it/portale/albopretorio/getfile.aspx?KEY=FileTestoAlbo_2