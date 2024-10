In previsione della imminente estate, si arricchisce l'opportunità di raggiungere Cagliari grazie ai voli offerti dalla Mistral Air.

Conosciuta dagli addetti ai lavori per i voli charter, la compagnia low cost delle Poste Italiane si presenta sulle tratte nazionali con l'intento di andare oltre il limite temporale dell'estate 2017.

L'operazione commerciale, fortemente appoggiata dalla Sogaer (società di gestione dello scalo cagliaritano) e dalla Regione, è stata illustrata da Piergaetano Paolillo e Mark Camillerri, rispettivamente direttore network e direttore commerciale della compagnia aerea.

Si tratta di cinque voli settimanali per Firenze (a cadenza giornaliera nei mesi di luglio e agosto), dei due voli per Perugia e per Pescara (tre a luglio).

Sia per Gabor Pinna, vicepresidente Sogaer, sia per Barbara Argiolas, assessora al Turismo, Artigianato e Commercio, si intravede un'altra opportunità di mobilità per i sardi e per far crescere l'economia della Sardegna.

I biglietti, acquistabili sul sito www.mistralair.it, tramite call center (0289608860), nelle agenzie di viaggio e presso lo sportello aeroportuale della Sogerdyn, godono di una Tariffa Promozionale a partire da 49 euro, tasse incluse e con un con bagaglio a mano di 5 chilogrammi.