Circa 50 nuove fioriere e 20 panchine in legno, a cui si aggiungono le fioriere con panca in cemento e graniglia opportunamente restaurate, fanno parte del programma sul decoro urbano messo in campo dell’amministrazione comunale di Alghero.

Nella giornata di ieri sono iniziati i primi lavori con la sistemazione delle fioriere in ghisa a Porta Terra, via Simon e Largo San Francesco, operazioni svolte alla presenza dell’Assessore al decoro urbano Antonello Usai e dell’Assessore al verde Raimondo Cacciotto.

Il programma del Comune interesserà anche Piazza Sulis, i Bastioni, tutto il centro storico e Fertilia.