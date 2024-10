È tutto pronto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula per lo spettacolo di Fiorello di domani, che aprirà la stagione estiva degli eventi del Forte Village. 5000 posti in platea (quasi sold out, rimangono ancora però dei biglietti) e un meraviglioso palcoscenico di 800 mq accoglieranno il pubblico che domani sera alle ore 21,15 assisterà allo spettacolo dello show-man siciliano.

Fiorello, molto legato alla Sardegna ed in particolare a questa zona, sede delle sue vacanze estive (“Qua sto bene – dice lui -. C’è il mare bello e i ristoranti buoni”), ha voluto incontrare questa mattina i giornalisti per presentare lo show di domani, ma anche per fare una chiacchierata su vari temi a lui legati. “Questo sarà uno spettacolo unico – ha esordito Fiore – insieme solo ad un altro che abbiamo fatto a Mantova a fine giugno. Non abbiamo in programma di riprenderlo in inverno o di portarlo in Tv. Magari succederà che potrà continuare, vedremo come andrà questa serata, ci saranno delle migliorie rispetto alla data mantovana e vedremo cosa cambiare anche dopo lo spettacolo di domani”.

Ad assistere allo spettacolo molto probabilmente ci saranno anche tanti suoi colleghi o amici, da Paola Cortellesi ad Amadeus, da Antonio Cassano a Michelle Hunziker, fino a Clemente Mimum. “Speriamo che il pubblico rimarrà soddisfatto, ci saranno delle sorprese, speriamo di stupire – aggiunge Fiorello -. Abbiamo cercato di proporre qualcosa che non annoi le persone, non il semplice spettacolo trito e ritrito. Un po’ come Jovanotti e il suo Jova Beach? Lui è unico, solo lui poteva farlo, ma il senso è quello”.

L’artista siculo ha poi declinato le domande sul suo prossimo spettacolo in Rai, rinviando tutto alla conferenza stampa di fine agosto, mentre si è lasciato andare a qualche battuta sulla sua squadra del cuore, l’Inter: “Mi fido di Conte, è lui il condottiero. Lukaku? Forse 85 milioni sono troppi, anche il mio amico Cassano me l’ha confermato, ma vediamo cosa succederà. Barella? Mi piace, è italiano e io sono a favore dell’acquisto di giovani calciatori italiani”.

Infine, una battuta sul grande Andrea Camilleri, scomparso negli scorsi giorni, di cui Fiorello era amico: “Ci siamo fatti tante risate insieme, lui fumava tanto, fumava sempre. Diceva che aveva iniziato da ragazzino e che quando aveva provato a smettere si era sentito male. Era unico, uno spettacolo”.

Sul palco Fiorello sarà accompagnato dalla sua band, diretta dal Maestro Cremonesi, mentre lo spettacolo è scritto dallo stesso Rosario Fiorello, in collaborazione con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia.

Come detto in precedenza, l’evento di domani alla Forte Arena sarà il primo di una lista che coinvolgerà due big della musica italiana come Eros Ramazzotti (il 10 agosto) e Albano (14 agosto), molto atteso dai turisti stranieri, russi in primis, oltre a “Life Is Musical” (27 luglio), che racchiude parti di musical tra i più famosi della storia (Dirty Dancing, Footloose, Flashdance, Rocky, Fame, We Will Rock You, Grease, Priscilla La regina del deserto, Mammamia!, Chicago, La Febbre del Sabato Sera) e “La bella addormentata” del Russian Classical Ballet (2 agosto).