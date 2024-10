Duplice concerto in Sardegna per Fiorella Mannoia. È attesa a Tharros domenica 21 e lunedì 22 luglio alle 21.30 nello scenario dell'Anfiteatro allestito nell'area archeologica del comune di Cabras.

Già esauriti i biglietti per la prima data, la Fondazione Mont' e Prama, organizzatrice dell'evento all'interno del festival L'Isola dei Giganti e il festival Dromos, ha deciso per un secondo concerto nella serata successiva.

La cantante romana salirà sul palco accompagnata da una orchestra sinfonica. Biglietti in prevendita da questo pomeriggio alle 16 sul sito di Dromos.

Il tour Fiorella Sinfonica-Live con orchestra debutterà il 3 giugno tra le mura delle Terme di Caracalla, a Roma. Una tournée speciale che celebra i settant'anni dell'artista - li compirà il prossimo 4 aprile - con un fitto calendario di date. Una nuova, emozionante avventura per la cantante, reduce dal ritorno in concorso al festival di Sanremo con Mariposa, manifesto dedicato alle donne, premio Sergio Bardotti per il miglior testo in gara.