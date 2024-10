Sarà il femminicidio il tema del primo appuntamento dell’ottava edizione di "Primavera a Teatro, in programma mercoledì 22 maggio alle 20.00, a Palazzo di Città a Sassari, l’Associazione Danza Estemporada.

“Fiore di Loto”, questo il titolo dell’evento e ispirato al libro “Ferite a morte” di Serena Dandini, verrà proposto dalla Compagnia Asmed di Cagliari.

La kermesse, promossa dall’Associazione Danza Estemporada sotto la direzione artistica di Livia Lepri, come momento preliminare della serata mette in campo uno speciale incontro dal titolo “Chiacchierand* di linguaggio di genere". Una iniziativa organizzata da Roberto Manca, direttore artistico dell'Associazione culturale Music & Movie, sempre in prima linea sui temi legati ai diritti civili.

Sul palcoscenico del Civico interverranno Maria Paola Curreli, già dirigente scolastica e socia Agedo, Ernesto Lodi, ricercatore al Dumas dell’Università di Sassari e Maria Francesca Fantato, attivista per le politiche di genere e i diritti e componente di "noiDonne 2005".

Spazio anche a un breve monologo ripreso dal libro della Dandini e interpretato da Vera Pischedda, alunna del liceo artistico Filippo Figari nonché protagonista da anni di Student's Got Talent Sardegna.

“Fiore di loto” porterà in scena, dalle 21.00, una partitura emotiva a tratti drammatica e a tratti leggera, ideata da Senio Dattena con l’intento di preservare i toni di delicata e versatile ironia propri dello stile della Dandini. Lo spettacolo sarà interpretato da Agnese Fois, Camilla Soru, Chiara Aru, Cristiana Camba e quindi da Sara Manca, che è anche l’autrice delle coreografie.

L’obiettivo di questa coproduzione tra Balletto di Sardegna e Nymphaea Rubra è quello di non smettere di parlare di violenza domestica e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica. Per informazioni rivolgersi allo 079281129 o a estemporada@yahoo.it.