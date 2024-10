Scuole chiuse in Barbagia, giusto per citare qualche comune come a Nuoro, Macomer, Tempio, Calangianus, Bortigiadas, Mandas e Orroli: gelo artico e l’impatto imminente del maestrale porterà le correnti gelide. Precipitazioni a carattere nevoso a quote collinari nel nuorese, appunto, mentre nella zona di Capoterra neve sui rilievi a 800/900 metri.

Come preannuncia “Meteo Capoterra”, la pagina ufficiale, previste raffiche (gelide) oltre i55 Km/h. Burrasca sul mare e canale di Sardegna, mentre a Serpeddì, come conferma telefonicamente il sindaco di Burcei, Giovanna Zuncheddu, qualche timida nevicata ha fatto comparsa nelle primissime ore del mattino.

(foto di Meteo Capoterra – facebook)