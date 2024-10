I Carabinieri della Stazione di Tortolì, nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione aggravato due giovani di Buddusò di 25 e 23 anni. I due si trovavano a Tortolì per vendere in forma ambulante alcuni prodotti caseari, ma evidentemente le loro intenzioni erano anche altre.

Dopo aver percorso le varie strade anche più interne della città Ogliastrina hanno deciso di parcheggiare davanti al cancello di un’abitazione. Avevano scelto quell’abitazione poiché era una delle classiche case isolate con un cancello e un ampio cortile, ma soprattutto perché nel cortile vi era una vecchina.

L’anziana signora, dal racconto, nel momento in cui i ragazzi erano in procinto di avvicinarsi, si trovava in un momento di forte sconforto per un grave lutto che l’aveva colpita di recente. I due, quindi, in maniera empatica, dapprima hanno provato a vendere i prodotti e successivamente uno di loro l’ha abbracciata sfilandole del denaro dal grembiule. A quel punto la salutavano velocemente facendo perdere le loro tracce. L’anziana signora del ’33, immediatamente dopo, si accorgeva dell’ammanco di 100 euro e avvertiva il 112.

I Carabinieri, informati di quanto accaduto, si mettevano alla ricerca dei soggetti che venivano individuati poco dopo ad Arbatax, questi avevano già attraversato l’intero comune. Prontamente fermati e perquisiti veniva trovata la somma incriminata. Dopo le formalità di rito e l’individuazione da parte della signora sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.