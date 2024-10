Andranno avanti sino al mese di luglio 2019 le attività dello Sportello Linguistico nei Comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Siligo, Torralba e Thiesi, coordinate dall’Associazione Culturale Andala Noa di Borutta.

Il progetto. finanziato con fondi nazionali (legge n.482 del 1999) e regionali (L.R. n.6 del 2012), vede impegnati gli operatori Mario Antonio Sanna (Bessude, Cheremule, Siligo e Torralba) e Stefano Ruiu ( Banari, Bonnanaro, Borutta e Thiesi).

Come specificato nella nota stampa, «Nello spirito della tutela e della valorizzazione della cultura locale le amministrazioni comunali intendono porre la lingua sarda come aspetto simbolico e come veicolo principale dei valori comunitari in una prospettiva di integrazione, saranno messe in atto diverse azioni di diffusione della lingua sarda anche attraverso la realizzazione di manifestazioni pubbliche».

Le attività degli operatori consisteranno nella traduzione degli atti pubblici, nella realizzazione della modulistica bilingue e nel degli uffici comunali in ordine alle problematiche della comunicazione bilingue. Inoltre lo sportello sarà a disposizione delle associazioni, delle scuole, delle attività commerciali e dei singoli cittadini che avessero necessità di una consulenza linguistica per la preparazione di comunicazioni o testi in lingua sarda.

Finanziati anche altri due interventi relativi la formazione: prevista la realizzazione di corsi base di lingua sarda aperti alla popolazione e attività culturali di promozione linguistica abbinate a collaborazioni con le istituzioni scolastiche del territorio.