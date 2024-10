Alla guida della sua auto, una vecchia Fiat Uno, è finito ieri in un canalone di scolo, ma è stato soccorso solo questa mattina. Il fatto è avvenuto sulla strada vicinale che collega con la cava calcarea di La Crucca, nell'agro di Sassari, in direzione Porto Torres.

Un pensionato sassarese di 74 anni, Salvatore Pala, è stato tratto in salvo all'alba dall'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri del reparto radiomobile di Sassari e dal personale del 118, arrivati da Porto Torres.

Dell'uomo si erano perse le tracce dalla tarda serata di ieri, quando i familiari ne avevano denunciato la scomparsa poiché l'anziano non era rientrato a casa, a Li Punti, all'ora solita.

Il pensionato era uscito nel pomeriggio per raccogliere erbette selvatiche e lumache. Potrebbe essere stato un malore o una distrazione la causa per cui è finito nel canalone dove ha trascorso tutta la notte. Ad accorgersi della sua presenza è stato un camionista diretto verso la cava. L'uomo era dentro l'utilitaria ribaltatasi, a testa in giù, immerso nell'acqua solo in parte.

All'arrivo del 118 era cosciente ma in ipotermia. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Imbragato ed estratto dal canale, è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari.

Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.