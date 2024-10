Un’altra croce sulle strade della Sardegna: sempre ieri, 27 maggio, un 36enne di Gonnoscodina, Daniele Frau, è morto lungo la strada provinciale 46, in prossimità di Simala.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. La vittima era alla guida della sua Panda che, per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è uscita fuoristrada finendo in in un dirupo. Il 36enne è stato sbalzato dall'auto, è morto sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano e del distaccamento di Ales, i Carabinieri della Compagnia di Mogoro e il personale del 118.