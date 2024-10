Incidente stradale alla periferia di Nuoro, in località "Caparedda". Intorno alle 13:40, per cause in corso di accertamento, il conducente di una Volkswagen Golf ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro.

L'uomo, un 85enne originario di Galtellì, unica persona a bordo della vettura, nonostante la dinamica del sinistro che ha visto precipitare la vettura nella scarpata sottostante, non avrebbe riportato fortunatamente gravi conseguenze.