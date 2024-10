Intorno alla mezzanotte sulla Strada statale 125, in prossimità del bivio per Perdasdefogu, un’auto, una Mercedes Vito, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo la corsa all'interno di un canale di deflusso delle acque. Il conducente, un giovane di Cardedu, ha riportato varie contusioni ed è stato assistito dal personale 118 intervento con due ambulanze. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i Vigili del fuoco di Lanusei, la Polizia stradale e i Carabinieri.

Particolare apprensione è stata vissuta dai soccorritori: il ragazzo avrebbe segnalato anche la presenza di una donna a bordo, che però, nonostante le accurate ricerche, non è stata rintracciata sul luogo. In seguito, la donna è stata trovata a casa, ignara di quanto accaduto.