Incidente stradale nelle prime ore del mattino a Orgosolo, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un muro di recinzione. Il sinistro è avvenuto in via Rinascita.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura, una Mercedes c 220 diesel, ed eliminato le parti pericolanti della struttura muraria.

Il conducente dell’auto, un uomo di Orgosolo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Orgosolo che hanno prestato il primo soccorso.

Inoltre, alcuni volontari hanno prestato la loro collaborazione ricoprendo mediante terriccio l’abbondante quantità d’olio e di carburante riversata sull’asfalto.