Un nuovo episodio di truffa online ha come vittima una donna di Lotzorai, in Ogliastra.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, la donna, proprietaria di una casa messa in affitto per i vacanzieri in un noto sito internet, è stata contattata da una persona che si fingeva interessata. Fingendo preoccupazione per un eventuale falso annuncio, la truffatrice avrebbe richiesto uno scambio di documenti attraverso una piattaforma di messaggeria istantanea.

La vittima ha così inviato il proprio documento d’identità, mentre la malintenzionata ha fatto avere un documento non proprio. Nessuna prenotazione è stata poi confermata, e il documento originale utilizzato dalla truffatrice per aprire vari finanziamenti a nome della vittima.

Nei guai è finita una donna originaria della provincia di Foggia, denunciata per i reati di truffa e sostituzione di persona dai carabinieri della locale Stazione che, dopo delle complesse e articolate indagini, sono riusciti ad individuare l’intestatario finale del conto corrente destinatario dei finanziamenti richiesti.