Questa notte a Sassari un 33enne colombiano è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e per simulazione di reato.

Il giovane, intorno alle 4:40, in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche, ha allertato la polizia dicendo di essere stato rapinato da unostraniero di una collana d’oro.

Gli agenti giunti in una via del centro cittadino hanno individuato il 33enne, residente in Italia, che si è subito dimostrato ostile nei loro confronti attraverso minacce e un tentativo di aggressione.

Prontamente bloccato, il colombiano è stato accompagnato in Questura. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della collana d’oro, che a suo dire gli era stata rubata poco prima.