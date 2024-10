La scorsa notte la polizia ha arrestato per furto aggravato in concorso Daniele Picciarelli, 37enne originario di La Spezia e Antonio Luigi Fiori, sassarese di 40 anni.

Gli agenti, sono intervenuti in Viale Mancini dove un privato cittadino aveva notato due persone colpire i finestrini di un’autovettura con l’intento di rubare e subito dopo, disturbati dai suoi richiami, fuggire con delle buste in mano.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno intercettato i fuggitivi in una via limitrofa, riuscendo a fermarli.

Sottoposti a perquisizione, i due uomini sono stati trovati in possesso di diversa refurtiva sottratta poco prima da alcune auto in sosta.

Gli agenti, dopo averli dichiarati in arresto per il reato a loro contestato, ha accompagnato i due uomini in Questura, dove sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa del procedimento di convalida del provvedimento previsto per la mattinata odierna.