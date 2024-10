Letteralmente parlando, si è appena chiuso un week end di croci e di sangue sull’asfalto delle arterie 'maledette'. Quest’ultimo fine settimana è stato drammatico, cinque morti in appena 48 ore: andando per ordine, sulla Carlo Felice in direzione Cagliari, al chilometro 7, ha perso la vita Francesco Melis, 48enne, deceduto mentre era in sella alla sua potente Yamaha, travolto da un furgone e morto sul colpo.

Ancora un altro centauro, Roberto Onnis, di 43 anni, mentre percorreva la ss.131 dir, l’urto improvviso e terribile contro una Opel Corsa, mentre era alla guida della sua Husqvarna; sabato mattina macchiato da altro sangue, stavolta sulla ss.130, ad Assemini, dove il 53enne autotrasportatore di Decimo, Antonio Orrù, muore dopo lo schianto con una Punto, nei pressi del semaforo con l’ex K2.

A Sant’Andrea Frius invece, un 44enne cagliaritano, Luca Piu, si schianta sul guardrail in sella alla sua Honda Cbr, non ultimo Daniele Frau, di 36 anni, originario di Gonnoscodina, che ha perso la vita a bordo della sua Fiat Panda, finito in un dirupo nell’Oristanese, a Simala