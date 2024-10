Fine settimana rovente in Sardegna. Come previsto il caldo si è già fatto sentire. "L'anticiclone africano garantirà cielo sereno e caldo in tutta l'Isola - ha evidenziato il maresciallo Pierpaolo Secchi dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare - le temperature in media si assesteranno sui 30-34 gradi, con punte di 36-37 nel basso Campidano", e forse sino a 43 lunedì.

Secondo i dati dell'Arpas a Ottana si sono già raggiunti i 40 gradi e i 38 a Gonnosfanadiga. Ma il picco di caldo si avvertirà nella giornata di domenica e nelle prime ore di lunedì. "Le temperature continueranno a salire - ha sottolineato l'esperto - e raggiungeranno i 40 gradi nella zona di Ottana, nel Campidano, in Gallura. Ci sarà anche qualche velatura, ma non influirà nelle temperature. Da lunedì poi entrerà il vento di maestrale che abbasserà le massime".