A Orgosolo un ragazzo di 14 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto poco lontano dal paese. Il pick up sul quale viaggiava si è ribaltato più volte finendo così fuori strada. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, il 14enne è morto travolto dallo stesso mezzo. Gli altri amici, che viaggiavano con lui, sono rimasti feriti. Secondo i primi accertamenti il conducente del pick up avrebbe perso il controllo dell’auto.

A Villamassargia, sulla strada provinciale n° 2, un ciclista si è schiantato contro il lunotto posteriore di una Bmw station wagon ferma sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, gli inquirenti non escludono che l’uomo che viaggiava sulla sua bicicletta abbia avuto un malore.

A Quartu Sant’Elena un automobilista di 38 anni era alla guida della sua Peugeot 106 quando ha perso il controllo dell’auto ed uscito fuori strada. Il corpo dell’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il personale medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.