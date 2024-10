L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per questo fine settimana.

In particolare, per la giornata di oggi, è prevista nuvolosità estesa e consistente sulla Sardegna con isolate piogge e locali temporali.

Temperature massime in netta diminuzione sulla Sardegna Occidentale.

Domani, sabato 13 giugno, sono previste nubi sparse ma con prevalenza di schiarite sulla Sardegna anche se non mancheranno locali addensamenti nuvolosi nel corso del pomeriggio e qualche isolata pioggia a fine giornate sul settore occidentale. Temperature minime in diminuzione.

Per domenica 14 sono previste molte nubi in arrivo sul settore settentrionale dell’Isola con locali rovesci. Temperature minime in diminuzione.